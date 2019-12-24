Хабаровск, , 05:51 — REGNUM Экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации Восточного военного округа выполнили летно-тактические задания по парному пилотажу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Ударные вертолёты бригады армейской авиации, дислоцированной в Хабаровском крае, синхронно выполняли боевые развороты, виражи, пикирование, «горки» с последующим зависанием в воздухе. Также лётчики осуществили визуальную разведку местности, отработали воздушные манёвры, имитирующие уход из-под удара ПЗРК противника, прикрытие транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Отработка подобных упражнений позволяет лётному составу совершенствовать свои навыки в ведении высокоманевренного боя с учётом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе «сирийского», отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны рассказали, что доля современных систем вооружения, состоящих в Российской Армии, к 2020 году должна составить не менее 70%.