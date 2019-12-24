Пекин, , 05:17 — REGNUM В общей сложности 8005 чиновников были наказаны в Китае в ноябре за нарушение правил бережливости и скромности, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Чиновники оказались вовлечены в 5753 дела о нарушении правил, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Среди наказанных оказалось 58 чиновников уровня округов и 699 чиновников уровня уезда.

Среди самых распространенных нарушений числятся получение и дарение дорогих подарков, несанкционированное присвоение надбавок, а также нецелевое использование общественных средств на проведение банкетов.

Всего 71 836 чиновников в Китае, вовлеченных в 51 122 дела, были наказаны за первые 11 месяцев 2019 года, сообщили в комиссии. Напомним также, что свод правил бережливости из восьми пунктов, обязательный для исполнения членом Компартии Китая, был принят в конце 2012 года.