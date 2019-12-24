Харбин, Китай, , 05:16 — REGNUM Крупнейший в Китае снежный городок в 21-й раз открылся в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Площадь снежного парка составляет 600 тыс. кв. метров. В парке представлена 21 скульптура из снега и льда суммарным объемом использованных материалов около 220 тыс. кубометров. Кроме того, в парке пройдет более 20 интерактивных развлекательных программ и два международных соревнования резьбы по льду.

Снежный городок впервые был построен в Харбине еще в 1999 году. С тех пор масштабы его только росли, а мероприятие стало ежегодным. Снежные городки стоят всю зиму — порядка трех месяцев. Они привлекают туристов в Харбин, который еще называют «Восточной Москвой» за его русский стиль архитектуры, который особенно ярко выражен в Софийском соборе.