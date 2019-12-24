Чанша, Китай, , 05:15 — REGNUM В отношение десяти человек были применены уголовно-принудительные меры после ложного сообщения о смерти в результате взрыва на фабрике в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Взрыв произошел 4 декабря на фабрике фейерверков города Люян. Изначально было сообщено о семи погибших, однако власти провинции выяснило, что погибших было на шесть человек больше после проведения расследования.

Была подтверждена гибель 13 человек в результате происшествия. В местном департаменте общественной безопасности было инициировано уголовное расследование против юридических представителей, держателей акций и сотрудников службы безопасности фабрики. В отношение 10 человек были приняты меры принуждения согласно закону.

Четыре чиновника были задержаны и еще трое отстранены от занимаемой должности. Указанные меры, согласно китайскому уголовному законодательству, могут включать в себя арест, задержание, вызов в суд, залог в ожидании суда или домашний арест.