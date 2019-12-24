Пекин, , 05:12 — REGNUM Новые технологии помогли полиции на севере Китая схватить двоих подозреваемых в убийстве, совершенном 28 лет назад, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Полиция города Чифэн Внутренней Монголии на севере Китая сообщила, что подозреваемый по фамилии Чжан обвиняется в убийстве человек, в то время как его жена Лю, как утверждается, покрывала его.

В полиции отметили, что Чжан скрывался после избиение мужчины до смерти дубиной в 1991 году за то, что тот поднял вопросы касательное его отношений с Лю, которая также исчезла после убийства.

Парочка привлекла внимание полиции в этом году после того, как полиция использовала технологии больших данных для анализа информации о беглых преступниках и идентифицировала личность мужчины в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая как Чжана.

В конце ноября полиция арестовала Чжана и его жену Лю, которые сменили свои имена и личности. Чжан уже признал свою вину, расследование продолжается.