Владивосток, , 04:59 — REGNUM Более 100 тысяч подписей набрала к вечеру 23 декабря петиция о запрете отлова дельфинов и косаток в культурно-просветительских целях, запущенная на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Теперь, согласно российскому законодательству, она должна быть рассмотрена экспертной группой правительства.

Сбор подписей на сайте РОИ был закрыт 23 декабря в 17:24 по московскому времени, на цифре 100 тысяч 154 человека.

«Мы все поменяли историю — сегодня петиция на РОИ за запрет отлова китообразных в культурно-просветительских целях набрала необходимые 100 тысяч голосов!», — комментируют произошедшее на странице в социальной сети «ВКонтакте» коалиции общественных организаций «Свободу косаткам и белухам».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в «китовой тюрьме», которую обнаружили в бухте Средняя в Приморском крае, находились 11 детенышей косаток и 90 белух, которых собирались продать в Китай. В ноябре 2019 года операция по освобождению животных была завершена. Часть белух была выпущена на свободу в бухте Успения.

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