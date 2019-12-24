Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Пара морских львов забралась на яхту, плывущую по реке в заливе Элд в американском Вашингтоне. Инцидент успел запечатлеть на видео один из местных рыбаков, сообщает UPI.

На опубликованных видеокадрах видно, как яхта движется по реке и на ней лежат двое невозмутимых морских львов. Другой очевидец произошедшего опубликовал свое видео: на нем можно заметить третьего морского льва, который плавает в воде вокруг движущейся яхты. Отмечается, что внутри яхты никого не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года тюлень попытался забраться в байдарку к мужчине, прогуливавшемся на воде в британском Южном Корнуолле. Тогда были опубликованы видеокадры, как животное пытается забраться на байдарку, но турист мягко отталкивает его веслом.

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