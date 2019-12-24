Магадан, Магаданская область, , 03:37 — REGNUM 26 детей от 8 до 13 лет поехали из Магаданской области на Кремлёвскую ёлку в Москву. Их проводил губернатор Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В делегацию от Колымы вошли отличники и победители школьных олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из малообеспеченных семей.

При этом количество детей стало в два раза больше, чем в предыдущие годы.

«Дети примут участие в театрализованном представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой, им вручат новогодние подарки. Посмотрят спектакль «Письмо Деду Морозу», побывают с экскурсией в Москвариуме, в Большом Московском цирке», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, со всей страны более шести тысяч детей едут на Кремлёвскую ёлку. Так, специальный детский поезд Минеральные Воды — Ростов — Москва везёт 600 школьников Юга России и Северного Кавказа.