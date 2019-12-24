Благовещенск, , 03:39 — REGNUM По итогам работы 2019 года региональное отделение ДОСААФ России по Амурской области признано лучшим в стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Амурское отделение ДОСААФ занимается патриотическим воспитанием молодёжи, участвует в развитии физической культуры и спорта, развитии технических видов спорта, местных и региональных военно-патриотических и спортивных мероприятиях и соревнованиях. Лидирующую позицию организация удерживает второй год подряд. Отделение награждено памятным кубком и адресным шильдом, рассказал руководитель амурского отделения ДОСААФ Александр Боржко.

«Это результат тесного сотрудничества с министерством образования и науки Амурской области», — отметил Боржко.

Всего в региональном отделении ДОСААФ действуют 46 военно-патриотических клубов. В уходящем году курсанты выполнили 113 учебных полётов, совершили 239 прыжков с парашютом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам V съезда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).