Благовещенск, , 03:07 — REGNUM Субсидированные билеты на авиарейсы из аэропорта Благовещенска начали продавать в Приамурье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Начинается программа субсидированных перевозок 2020 года на рейсы из аэропорта Благовещенска. Уже открыта продажа билетов на рейсы авиакомпаний S7 с прибытием в Домодедово и «Северный ветер» в Шереметьево, сообщает официальный аккаунт аэропорта в социальной сети Instagram.

Рейсы будут осуществляться с 1 января по 20 декабря 2020 года. Как и прежде, льготой могут воспользоваться молодые люди в возрасте до 22 лет включительно, женщины после 55 лет, мужчины после 60 лет. Кроме того, по льготной цене продаются билеты детям-инвалидам, инвалидам первой группы и их сопровождающим, а также многодетным семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье начались продажи субсидированных авиабилетов на местные линии, которые обслуживает авиакомпания «Аврора».