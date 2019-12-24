Красноярск, , 03:08 — REGNUM Во вторник, 24 декабря, в Красноярске ожидается небольшая облачность с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −10…−9 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью в Красноярске ожидается −11…−8 °С.

Скорость южного ветра 3−4 м/с, на порывах до 12 м/с.

В среду, 25 декабря, в Красноярске ожидается температура воздуха до — 8 °C, ночью −12…−6 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19:00 23 декабря до 19:00 24 декабря в Красноярске наблюдаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В столице края объявляются НМУ первой степени опасности — режим «чёрного неба».

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