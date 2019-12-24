Грозный, , 02:35 — REGNUM Пагубной европейской практикой, преследующей цель разрушения института семьи, является закон о семейно-бытовом насилии, проект которого пытаются внести в Госдуму. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 23 декабря на пресс-конференции.

По мнению чеченского лидера, разрушительная инициатива продавливается в российского правовое поле по аналогии с Европой. «То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи, — отметил Кадыров. — Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся, не знаю на ком».

Напомним, законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» вызвал резкую критику гражданского общества еще до его официального внесения в Госдуму. Документом предусматривается необоснованно широкая трактовка понятия насилия, выходящая за пределы предусмотренных КоАП и УК РФ правонарушений и преступлений. Правом обвинения в домашнем насилии планируется предоставить не только членам семьи, но и соседям, дальним родственникам и некоммерческим организациям. Наказывать за выявленное «насилие» планируется без судебного разбирательства и доказательства вины.