Симферополь, , 03:07 — REGNUM Продажи ограниченной серии коллекционного вина «Крымский мост», заложенного в конце 2015 года в честь эпохального проекта, начнутся 24 декабря. Об этом сообщает информационный сайт строительства Крымского моста.

Как сообщается, три кубанских винодельческих предприятия приготовили по 19 тысяч бутылок, а два крымских — 19 тысяч бутылок суммарно. Напомним, протяжённость моста равна именно 19 километрам.

Бутылки коллекции оформлены этикетками с официальным логотипом проекта и изображением главного участка моста с судоходными арками. Рисунок для каждого из шести вин выполнен в определенном цвете в зависимости от выбранных для него сортов винограда урожая 2015 года.

Продаваться вина серии «Крымский мост» (всего шесть видов вин) будут в фирменных магазинах виноделов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в открытии движения пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, проехав в Крым в кабине машиниста поезда.

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