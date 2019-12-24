Владивосток, , 01:59 — REGNUM В цирк Владивостока на грандиозный новогодний утренник приехало около 2 тыс. детей со всего Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Главными гостями мероприятия стали воспитанники краевых учреждений для детей-сирот, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также малыши и подростки, которые находятся сейчас в сложной жизненной ситуации. Кроме того, на губернаторском утреннике присутствовали юные таланты из разных городов и районов, победители и призёры всевозможных творческих конкурсов и спортивных соревнований.

«Я рад приветствовать сегодня всех ребят и их родителей на нашем празднике. Наш утренник объединил почти 2 тысячи детей со всего края, кто-то добирался сюда на машине, кто-то — на автобусе, самолёте или поезде из далеких городов и таёжных сёл, чтобы увидеть замечательное представление от артистов краевого колледжа искусств, приморских театров, посмотреть прекрасное цирковое шоу с настоящим носорогом и редчайшими бенгальскими тиграми», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, 896 детей собрала ёлка красноярского губернатора из 58 муниципалитетов региона.