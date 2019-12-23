Москва, , 23:58 — REGNUM Расписание автобусов и электричек в Крыму планируется синхронизировать с графиком поездов дальнего следования к предстоящему курортному сезону. Об этом сообщил 23 декабря генеральный директор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

«Мы очень надеемся, что к курортному сезону у нас будет стыковка с автобусными маршрутами, которые будут специально разработаны нашими потенциальными партнёрами», — приводит его слова ТАСС.

Ганов отметил, что к графику поездов дальнего следования планируется привязать и расписание электричек. Все эти меры призваны сделать поездки более удобными для пассажиров.

По словам Ганова, в настоящее время ведутся переговоры по обоим направлениям, и все вопросы планируется «решить к курортному сезону».

Читайте также: Поезда в Крым до Евпатории и Феодосии запустят к курортному сезону

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в официальной церемонии открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Уже сегодня днём с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Севастополь.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 57 тыс. билетов купили пассажиры на поезда в Крым