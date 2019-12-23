Киев, , 23:45 — REGNUM Украинский институт национальной памяти подготовил предложение по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать», установленного в Киеве, сообщает 23 декабря ТАСС.

По словам директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, осуществить этот проект мешают два фактора.

Во-первых, нет денег для реализации этой «насущной» операции.

«Институт Патона, который занимается сваркой, подготовил проект по демонтажу советского герба, но это дорогое решение», — цитирует ТАСС слова Дробовича.

Во-вторых, конструкция монумента очень сложна в инженерном плане и может не выдержать экспериментов по демонтажу каких-то элементов.

Тем не менее Украинский институт национальной памяти намерен обратиться в министерство культуры, молодёжи и спорта Украины с просьбой о финансировании такой операции в 2020 году, а также попросить граждан страны делать добровольные взносы на оплату этого «проекта».

Напомним, монумент «Родина-мать» был открыт в столице Украинской ССР в 1981 году в память событий Великой Отечественной войны.

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