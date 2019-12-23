Москва, , 23:34 — REGNUM Около 30 объектов с массовым пребыванием людей было проверено в Москве в понедельник, 23 декабря, в связи с ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В том числе, по словам собеседника агентства, из-за анонимных угроз проверки проводились в нескольких продовольственных магазинах сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

В общей сложности, как сообщается, за сутки на различных объектах были эвакуированы 1567 человек.

Как передавало ИА REGNUM, волна ложных сообщений об угрозе взрывов в различных учреждениях Москвы возобновилась в последние недели. В частности, сегодня в столице была проведена эвакуация в 15 зданиях суда.

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