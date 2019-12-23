Ростов-на-Дону, , 23:06 — REGNUM Защита начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой обжаловала меру пресечения.

«Жалоба [в суд] подана. Как уже заявляла сторона защиты, альтернативная мера пресечения в виде запрета определенной деятельности будет соответствовать целям и задачам уголовного судопроизводства», — цитирует ТАСС адвоката подозреваемой в превышении должностных полномочий Александра Рубцова.

Как сообщало ИА REGNUM, Давыдову задержали утром 19 декабря 2019 года. Главу пресс-службы ростовской администрации подозревают в превышении должностных полномочий. В администрации и по месту её проживания прошли обыски. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Давыдовой в виде домашнего ареста до 17 февраля 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что Мария Давыдова возглавила управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону в 2014 году. До этого она также руководила отделом стратегического планирования информационной работы в министерстве внутренней и информационной политики Ростовской области (ведомство было упразднено в 2014 году).

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