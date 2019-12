Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Редакторы портала Engadget составили список из десяти их самых любимых игр, в которые они играли в 2019 году. Он был опубликован 23 декабря на сайте издания.

Старший редактор портала Девиндра Хардавар более всего оценила игру Outer Wilds от студии Mobius Digital. Сценристу Марку ДеАнджелису пришлась по вкусу «самая красивая игра 2018 года» — Gris. Другой старший редактор Engadget — Эндрю Тарантола посчитал луйшей игрой Star Wars Jedi: Fallen Order.

Остальные сотрудники предпочитали играть в 2019 году в такие игры, как Sayonara Wild Hearts, Tetris 99, Judgment, Fire Emblem: Three Houses, Sekiro: Shadows Die Twice, Untitled Goose Game и Astral Chain.

Ранее редакция составила декабрьский топ-10 лучших игр для платформы ПК. В список вошли такие проекты, как Beat Saber, Doom (2016), FTL: Faster Than Light, Control, Nier Automata, The Outer Wilds, Resident Evil 7: Biohazard, Return of the Obra Dinn, «Ведьмак 3: Дикая Охота» и XCOM 2: War of the Chosen.

