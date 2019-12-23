Москва, , 22:44 — REGNUM Температура воздуха в Москве в понедельник, 23 декабря, достигла рекордных для этой даты значений. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, к 20:00 мск столбики термометров в столице поднялись +6,2 °C.

Таким образом, в Москве обновлён температурный рекорд для 23 декабря, который был зафиксирован в 2015 году и составлял +5,9 °C. Это значение было максимальным более чем за 70 лет наблюдений.

Читайте ранее в этом сюжете: 2019 год в Москве станет самым тёплым в истории