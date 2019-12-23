Нижний Новгород, , 22:29 — REGNUM В Нижнем Новгороде в КЦ «Юпитер» 24 декабря состоится Новогодняя ёлка под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства.

На представление приглашены более 1,5 тыс. детей из регионов Поволжья — Башкирии, Марий Эл, Татарии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края и Нижегородской области.

В мероприятии примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов, окружных кадетских корпусов, дети из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также победители окружных олимпиад и лауреаты значимых проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, главная ёлка страны — Кремлёвская — состоится 25 декабря, на неё приглашены около шести тысяч детей со всей страны.

«Это дети-отличники, победители олимпиад, из сиротских домов и так далее», — пояснил начальник штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней ёлки Анатолий Качанов. Согласно поручению президента, руководство всех российских регионов в лице ведомств, сотрудников и полпредов главы государства вплотную занимается приглашением местных детей на центральное новогоднее событие.