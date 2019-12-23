Турин, Италия, , 21:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии обнаружили и прекратили деятельность «рабовладельческого завода» в Турине, передает Il Primato Nazionale.

Организаторами предприятия были двое выходцев из Китая, на импровизированной фабрике работали около 20 человек — также граждан Китая, и делали они это, по версии полиции, не вполне добровольно — к примеру, они не могли покидать помещение «фабрики».

Руководители предприятия вынуждали своих сотрудников работать по 15 часов в день и «в нечеловеческих условиях» (среди прочего отмечается, что помещение не отапливалось), платили им при этом лишь 5 евро за каждый рабочий день, никаких документов о праве на работу, как и лицензий, ни у кого из выявленных сотрудников не было, отмечает издание.

Оба руководителя нелегального предприятия арестованы.