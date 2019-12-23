Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Редакция портала DGOGaming протестировала игру Deliver Us The Moon после того, как разработчики выпустили обновление, вводящее в неё трассировку лучей. Результаты были опубликованы 23 декабря на сайте издания.

Тестирование проводилось на базе ПК, оборудованного процессором Intel i9 9900K, 16 Гб оперативной памяти DDR4 (3600 МГц) и видеокартой NVIDIA RTX 2080Ti.

При разрешении 1080p игра выдала стабильные 60 кадров в секунду (fps), при разрешении Quad HD (2560 на 1440) — от 49 до 54 fps. Однако авторы статьи отмечают, что при разрешении 4K видеокарта NVIDIA RTX2080Ti не смогла даже приблизиться к стабильным 30 fps.

Deliver Us The Moon — это научно-фантастический хоррор, действие в котором происходит в недалёком будущем. По сюжету, в один день обрываются все связи Земли с колонией на Луне, добывавшей ресурсы. Спустя много лет главному герою придётся в одиночку расследовать то, что там произошло.

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