Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM В суде Милана в понедельник, 23 декабря, завершился один из самых громких процессов последних месяцев.

Суд освободил из-под стражи Марко Каппато, которого обвиняли в активном содействии самоубийству гражданина Италии Фабиано Антониани («диджея Фабио»).

Известный музыкант после автомобильной аварии остался слепым и парализованным. Каппато сопроводил его в одну из клиник Швейцарии для совершения эвтаназии.

Адвокаты обвиняемого отметили, что никакого другого решения суд принять и не мог, поскольку в 2013 году, когда происходили описываемые события, итальянское законодательство еще никак не регламентировало вопросы, связанные с эвтаназией.