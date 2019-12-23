Рим, , 21:43 — REGNUM В 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях в Италии гибли в среднем девять человек в день, сообщили в национальной службе статистики Istat в понедельник, 23 декабря.

Основные причины ДТП — превышение скорости, непристегнутые ремни, разговоры водителей по мобильному телефону, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Число жертв ДТП в сравнении с 2018 годом растет на 1,3%, при этом значительно увеличилось количество происшествий на скоростных дорогах — сразу на 25%.

Выполнить рекомендации ЕС о двукратном снижении смертности в результате ДТП Италии в ближайшее время не удастся, полагают статистики.