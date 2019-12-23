Бишкек, , 21:07 — REGNUM В настоящее время на территории Киргизии проживают 286 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Наибольшее количество ветеранов живет в столице Киргизии — 89 человек.

Затем следуют Джалал-Абадская область — 45 ветеранов, Чуйская область — 40 ветеранов, Ошская область — 38 ветеранов и Иссык-Кульской область — 24 ветерана.

Несколько меньше ветеранов проживает в Баткенской и Таласской областях — по 16 в каждом из этих регионов, а также в Нарынской области — 11 человек.

Меньше всего ветеранов Великой Отечественной осталось в городе Ош — лишь семь человек.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли во время боев.

Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, в том числе 34 — стали кавалерами ордена Славы всех трёх степеней и еще 72 — удостоены звания Героя Советского Союза.