Казань, , 20:40 — REGNUM Близнецы Денис, Руслан и Роман Галиевы из Татарии отобраны для службы в Президентском полку. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Чтобы попасть в этот полк, братья прошли конкурс в 3 тыс. человек на место. При этом нужно иметь отличное здоровье, рост не ниже 175 см и не выше 190 см, быть отличником учёбы, а кроме того, обладать стрессоустойчивостью, поскольку предстоит решать специфические задачи по обеспечению охраны объектов на территории Московского Кремля, принимать участие в протокольных мероприятиях на высшем уровне, включая международные.

По словам главы отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Татарии Дмитрия Гурылёва, чтобы сразу три брата имели все эти показатели — это уникальный случай. Также он подчеркнул, что братья родились 9 мая.

Уточняется, что призыву в ЦВО подлежат осенью 2019 года 58 290 граждан. В Президентский полк уже отправились 180 новобранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в России изменились правила призыва на военную службу. Теперь военнослужащие смогут досрочно уволиться при возникновении определенных обстоятельств, например, если военнослужащий становится опекуном несовершеннолетнего брата или сестры, при рождении второго ребенка и в ряде других случаев. Кроме того, теперь жители России могут добровольно отказаться от отсрочки или освобождения от военной службы.