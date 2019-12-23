Красногорск, , 20:32 — REGNUM На стройках Подмосковья с 16 по 23 декабря выявили 235 нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Также строительные компании устранили 203 нарушения, выявленных ранее. По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, в том числе по предписаниям инспекторов привели в порядок 42 строительные площадки и 31 нарушение порядка ведения документации. Всего с 16 по 23 декабря в регионе прошло 157 проверок действующих строек.