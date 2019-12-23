Майкоп, , 19:37 — REGNUM Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ пообещал рассмотреть предложение представительницы «Молодежки ОНФ» о выделении средств для сельских учителей на приобретение личного транспорта.

Участница команды «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика рассказала, что общественники продолжают работать с обращениями граждан, поступившими на прямую линию. Одним из них стала просьба учительницы из Павловского района помочь. Ей сложно добираться до работы, поскольку приходится ездить в хутор, находящийся в 15 км от ее дома, а общественный транспорт не всегда доступен.

Виктория Заика напомнила, что в 2020 г. стартует программа «Земский учитель», которая предполагает выделение средств для приобретения жилья.

«Наше предложение — если педагог не нуждается в жилье, но ему надо перемещаться между населенными пунктами, то можно выделять также средства на покупку личного автотранспорта», — отметила Виктория Заика.

«Действительно, деньги все равно должны выделяться. Я согласен. Обязательно подумаем», — заключил Владимир Путин.

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