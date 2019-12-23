Майкоп, 23 декабря 2019, 19:37 — REGNUM Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ пообещал рассмотреть предложение представительницы «Молодежки ОНФ» о выделении средств для сельских учителей на приобретение личного транспорта.
Участница команды «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика рассказала, что общественники продолжают работать с обращениями граждан, поступившими на прямую линию. Одним из них стала просьба учительницы из Павловского района помочь. Ей сложно добираться до работы, поскольку приходится ездить в хутор, находящийся в 15 км от ее дома, а общественный транспорт не всегда доступен.
Виктория Заика напомнила, что в 2020 г. стартует программа «Земский учитель», которая предполагает выделение средств для приобретения жилья.
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