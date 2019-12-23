Москва, , 19:35 — REGNUM Пешеходам в Москве рекомендуется использовать одежду со светоотражающими элементами из-за сильного тумана в столице. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«Снова эти знаменитые лондонские (зачеркнуто) московские декабрьские туманы. Тепло, мокро и видимость так себе (200−500 метров)», — говорится в сообщении.

В связи с этим столичным автомобилистам рекомендовано использовать при движении противотуманные фары.

«За рулём не забывайте про противотуманки, пешком — про светоотражатели на одежде», — отмечают в ЦОДД.

Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили, что ночь на вторник, 24 декабря, в Москве станет самой тёплой за текущий месяц. Согласно прогнозу, столбики термометров в столице поднимутся до +5…+7 градусов, при этом ожидается сильный туман.