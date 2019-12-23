Майкоп, , 19:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в Адыгее посетил аграрное предприятие «Зелёный дом» и ознакомится с его работой, а также провел встречу с представителями общественности, обсудив с ними вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Известный фермер Олег Сирота рассказал президенту России о том, что Общероссийский народный фронт запустил интернет-проект «Народный фермер» с целью поддержки и развития региональных сельхозпроизводителей. Также Олег Сирота попросил главу государства дать поручение комиссии правительства РФ по вопросам АПК проработать вопрос сокращения административного давления на сельскохозяйственный бизнес в виде различных избыточных норм.

«Более пяти лет назад я бросил IT-бизнес и начал заниматься фермерством. А теперь я еще и руководитель проекта ОНФ «Народный фермер», в рамках которого к нам обращаются фермеры со всех регионов с просьбами помочь выйти на прилавки больших городов, преодолеть барьеры и решить их индивидуальные сложности», — подчеркнул Олег Сирота.

Он поделился личным опытом и рассказал, с какими бюрократическими трудностями ему пришлось столкнуться, чтобы начать свой бизнес.

«Чего мы только не делали за эти два года — мы изучали миграцию зеленых муравьев и как наша ферма может этому процессу помещать, замеряли громкость мычания коров, рассчитывали выхлоп нашего старого трактора и дровяной печки на дойке, и массу всего другого», — рассказал фермер.

Также Олег Сирота добавил, что в последнее время очень сильно ужесточились пожарные нормативы и теперь вместо использования пожарного пруда в деревне ответственные лица требуют оборудовать коровник автоматической системой пожаротушения с подземными резервуарами и насосами стоимостью в 12 млн руб. при стоимости самого коровника в 11 млн. руб.

«Мы от ОНФ подготовим предложения по сокращению этих норм, то, что излишне, что мешает развиваться, работать на земле», — отметил Олег Сирота.

В свою очередь Владимир Путин назвал приведенные примеры «анекдотичными и безобразными».

«Я с Вами согласен. Именно поэтому такие распоряжения уже даны», — подчеркнул Владимир Путин, и рассказал о подготовке «регуляторной гильотины», которая должна отменить все нормы, «которые себя изжили».

Он обратил внимание на то, что Минсельхозу и курирующему отрасль вице-премьеру нужно активнее проработать этот вопрос.

«Сейчас вы наговорили — для меня это самого удивительно. Так десятилетиями все складывалось, еще с советских времен, со времен древлян, я думаю. Так все и записано и с тех пор тянется. Как раз над этим сейчас работаем», — заключил глава государства.

Кроме того, президент РФ поддержал предложение представителя ОНФ, фермера из подмосковной Коломны Сергея Балаева о включении деятельности по выращиванию улиток в список видов сельскохозяйственного производства, и обратил на это внимание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

«У меня только просьба. Вместе с Россельхознадзором сократите эти вопросы до минимума. Ладно? Чтобы не было так, как некоторые тут говорили. По десять лет не решали вопрос. Улитки — это хороший очень питательный биологический продукт», — отметил Владимир Путин.