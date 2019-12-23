Майкоп, 23 декабря 2019, 19:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в Адыгее посетил аграрное предприятие «Зелёный дом» и ознакомится с его работой, а также провел встречу с представителями общественности, обсудив с ними вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Известный фермер Олег Сирота рассказал президенту России о том, что Общероссийский народный фронт запустил интернет-проект «Народный фермер» с целью поддержки и развития региональных сельхозпроизводителей. Также Олег Сирота попросил главу государства дать поручение комиссии правительства РФ по вопросам АПК проработать вопрос сокращения административного давления на сельскохозяйственный бизнес в виде различных избыточных норм.
Он поделился личным опытом и рассказал, с какими бюрократическими трудностями ему пришлось столкнуться, чтобы начать свой бизнес.
Также Олег Сирота добавил, что в последнее время очень сильно ужесточились пожарные нормативы и теперь вместо использования пожарного пруда в деревне ответственные лица требуют оборудовать коровник автоматической системой пожаротушения с подземными резервуарами и насосами стоимостью в 12 млн руб. при стоимости самого коровника в 11 млн. руб.
В свою очередь Владимир Путин назвал приведенные примеры «анекдотичными и безобразными».
Он обратил внимание на то, что Минсельхозу и курирующему отрасль вице-премьеру нужно активнее проработать этот вопрос.
Кроме того, президент РФ поддержал предложение представителя ОНФ, фермера из подмосковной Коломны Сергея Балаева о включении деятельности по выращиванию улиток в список видов сельскохозяйственного производства, и обратил на это внимание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.