Тамбов, 23 декабря 2019, 19:15 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 23 декабря, наградил победителей конкурса «Письмо губернатору», на который было прислано около 700 детских работ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Конкурс вызвал большой интерес у школьников Тамбовщины: всего было отправлено по почте, принесено в почтовые отделения и непосредственно в оргкомитет более 700 работ. Самое большое количество писем в этом году пришло из города Мичуринска и Мичуринского района — 293 письма.
Победителями признаны 10 человек, именно они были удостоены чести встретиться лично с губернатором.
Тема конкурса этого года: «Если бы я был губернатором». Школьники сошлись в одном — для эффективной работы главе региона нужна сильная команда. И каждый из них предлагал интересные идеи, которые улучшат жизнь людей в их районе, посёлке. Например, восьмиклассница Суждана Тамаева из Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района беспокоится за развитие туризма.
А семиклассник Николай Загородний из Мичуринской средней общеобразовательной школы №1 мечтает построить в каждом районе Тамбовщины мосты, которые будут различаться символикой.
Губернатор пообщался с победителями конкурса, поблагодарил их за неравнодушное отношение к Родине, за желание сделать ее лучше, наградил дипломами и подарками и поздравил с наступающим Новым годом.