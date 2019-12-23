Майкоп, , 19:04 — REGNUM О необходимости популяризировать профессию учителя заявил российский президент Владимир Путин 23 декабря во время визита в Адыгею.

Глава государства согласился с мнением учительского сообщества о том, что положительный образ учителя формируется средствами массовой информации. И что, кроме соответствующих публикаций в СМИ, нужные хорошие фильмы об учителях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Путин заявил, что нужно и дальше решать такую насущную проблему, как разрыв в зарплатах учителей во многих российских регионах и в Москве, что создаёт отток кадров.

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