Москва, , 19:03 — REGNUM В рамках общероссийского конкурса интернет-проектов 2020 года будет предусмотрена отдельная площадка для развития пользовательского контента (так называемого UGC-контента). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев на встрече представителей медиаиндустрии, лидеров мнений с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, организованной по инициативе Института развития интернета.

«Мы хотим создать конкурс для UGC контента, прежде всего для новых форматов — это короткие видео, это «сториз», это потенциальный игровой контент и киберспорт, где мы выступим, во-первых, площадкой для раскрутки этого проекта и, во-вторых, будем являться продуктовым и технологическим партнёром этого проекта», — заявил Добродеев.

«Безусловно, мы готовы инвестировать в эти проекты, прежде всего в маркетинге и трафиком, по раскрутке этого проекта. Таким будет нашим участие», — указал он.

По его словам, большую роль здесь играет формат — молодёжь давно не потребляет «длинный» и «тяжёлый» контент.

«Подростки ориентируются на короткие видео длительностью менее 5 минут, так называемые «сториз», которых В"контакте» просматриваются до 250 млн штук в день. Музыка и игры — аудитория до 24 лет до трёх часов проводит в день за просмотров видеоконтента, в том числе за просмотром киберспортивных соревнований», — указал Добродеев.

«Помимо классического развлекательного контента мы видим, что всё больше молодёжь склонна проявлять социальную ответственность. Молодёжь всё больше и больше интересует экология, и по недавним глобальным опросам поколения Z, подавляющее число представителей хочет работать для того, чтобы менять мир к лучшему», — добавил он.