Нарьян-Мар, , 19:02 — REGNUM Полиция Ненецкого АО обратилась к администрации округа с просьбой запретить продажу подросткам никотинсодержащих препаратов. Губернатор округа Александр Цыбульский предложил расширить этот список электронными сигаретами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть положительные примеры введения подобных региональных мер в Волгоградской и Ленинградской областях. Мы можем воспользоваться опытом коллег и оградить наших детей от таких вредных препаратов. Причём, я бы включил в данный список и электронные сигареты. Потому что сегодня, по сути, несовершеннолетние могут легко покупать различные айкосы и вейпы. Это пока не подпадает ни под какое регулирование», — отметил Александр Цыбульский.

По данным окружного правительства, с начала года в округе зарегистрировано 37 наркопреступлений, из которых 36 связаны со сбытом и 1 — с хранением запрещённых веществ. Также полицией выявлено 18 лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, 3 из которых женщины. Из незаконного оборота за отчётный период изъято около 40 граммов наркотиков. В основном все они растительного происхождения. Напомним, за распространение наркотиков в Нарьян-Маре был задержан экс-депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемой снюсов озаботился и мурманский губернатор — на оперативном совещании в правительстве он назвал ситуацию катастрофической и пригрозил увольнением директорам школ, не работающим над решением проблемы.