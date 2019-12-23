Москва, , 18:50 — REGNUM Совфед обращается к правительству с предложением приостановить продажу никотиносодержащих смесей, а Госдума молчит, отметила депутат Госдумы Вера Ганзя.

«Совет Федерации как орган государственной власти хотя бы обратился к правительству. А Госдума молчит», — констатировала Ганзя в Facebook.

Депутат напомнила, как на прошлой неделе с трибуны Госдумы призывала депутатов от имени всей нижней палаты парламента обратиться к вице-премьеру Дмитрию Медведеву с таким же предложением.

«Я сказала тогда, что наш регламент не способен быстро принять решение в случае форс — мажорных обстоятельств. Мои призывы в очередной раз ушли в песок. Сейчас пока отреагировал Роспотребнадзор — снюсы приравняли к пищевым продуктам. Но прямого запрета пока всё равно нет», — указала она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед обратился к правительству с просьбой ограничить оборот никпэков до принятия Госдумой соответствующего закона.

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