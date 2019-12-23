Майкоп, , 18:47 — REGNUM Обеспечить интернетом в том числе населённые пункты, где проживают минимум 100 человек, необходимо, чтобы люди могли пользоваться всеми онлайн-услугами, заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею.

Путин «Такое поручение уже есть, даже есть проект закона. Он рассматривается, надеюсь, мы выйдем на позитивные решения, связано это исключительно с одним — с возможностью бюджетного финансирования».

По словам главы государства, «уже готов закон». Доступ к онлайн-платежам, отметил Путин, для малых населенных пунктов «важнее даже, чем для крупных городов».

Напомним, в апреле 2019 г. российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Минкомсвязи РФ подготовило изменения в закон «О связи», в соответствии с которыми точки доступа в интернет будут устанавливаться в населённых пунктах численностью от 100 жителей.