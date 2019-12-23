Москва, , 18:46 — REGNUM Среди перспективных интернет-проектов особенный интерес вызывают те из них, которые направлены на развитие инклюзивного образования, а также поддержание уровня грамотности среди российской молодёжи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявила генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина на встрече представителей медиаиндустрии, лидеров мнений с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, организованной по инициативе Института развития интернета.

«У учителей есть очень большая потребность на работу с инклюзией. <…> Но мы идём в эту сторону, а учителя не понимают, как с этим работать. Учителя просят качественный контент, который бы рассказывал им об этой работе», — заявила Бунина.

«И очень мало контента, связанного с русским языком. Раньше все читали книги, сейчас общаются в сети и язык немного модифицируется. Грамотность страдает, речь немножко страдает. Поэтому важно про русский язык, помощь в изучении русского языка, что помогает вырастать людям с хорошей речью, хорошим письмом — тоже очень важная для нас тема», — подчеркнула она.

В сентябре 2019 года «Яндекс» запустил образовательную инициативу, в рамках которой тратится 5 млрд рублей, указала Бунина.

«В рамках этих образовательных проектов хотели бы эти две темы здесь поддержать. То есть то, что будет интересно на тему инклюзии и на тему русского языка мы дополнительно поддержим грантами», — отметила она.