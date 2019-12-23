Рига, , 18:25 — REGNUM Глава Службы неотложной скорой помощи Лиене Ципуле заявила о том, что в будущем бригады медиков будут состоять в основном из двух человек, пишет портал LSM

Штат работников скорой помощи в Латвии сокращается. Виной тому и кадровый голод, и финансовые возможности бюджета.

«На «скорой» не будет работать столько людей, как раньше», — констатировала глава Службы неотложной помощи Ципуле.

Медики компенсируют эту ситуацию тем, что сами садятся за руль спецтранспорта, или тем, что обучают водителей первичным медицинским навыкам. Более того, руководство службы в будущем, при смене автопарка, сразу планирует закупать машины меньших габаритов, рассчитанные на медицинскую бригаду из двух человек. Стоимость такого транспорта тоже будет ниже.

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