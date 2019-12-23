Майкоп, , 18:24 — REGNUM Задержки строительства фельдшерских акушерских пунктов в ряде регионов требуют «разбора полётов», заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею.

Комментируя данные по состоянию на 10 декабря 2019 г., согласно которым в регионах полноценно функционируют только 29 ФАПов, президент назвал такую ситуацию «разгильдяйством и хамством», в связи с чем нужно провести анализ — почему идёт такое отставание.

Путин «Давайте его, обязательно устроим разбор полётов. Индивидуально, по каждому субъекту».

Были названы регионы, где сильно задерживается строительство или реконструкция таких пунктов — Приморский край, Московская, Липецкая и Владимирская области.

Напомним, в начале июня Путин поручил правительству проверить деятельность ФАП. По данным Минздрава РФ, в стране в течение двух лет планируется построить порядка 570 ФАП.

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