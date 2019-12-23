Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Закупка Московским государственным университетом изданной в 2019 году книги петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, говорит о научной значимости его трудов. Об этом журналистам 23 декабря заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

В начале текущего года Соколов, как специалист по военной истории Франции, издал книгу «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа». В понедельник стало известно, что МГУ объявил конкурс на закупку этой книги для учебных целей.

«Закупка таким уважаемым научным заведением, как МГУ, еще раз подчёркивает научную значимость трудов историка Соколова», — сказал Почуев.

По его словам, когда известные люди совершают тяжкие преступления, «в большинстве случаев их научные или общественные достижения являются смягчающими вину обстоятельствами, а не отягчающими».

Напомним, 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве своей сожительницы, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Девушка была убита историком после ссоры, которая произошла на пятилетнюю годовщину их отношений. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в девушку, после чего расчленил тело, а останки попытался утопить в Мойке. Одна реализовать умысел ему не удалось, Соколов сам сорвался в реку, и его вытащили спасатели. Вместе с ним из воды был извлечен рюкзак с отрубленными кистями.

Сейчас Олег Соколов проходит судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, насколько он был вменяем и отдавал себе отчет в действиях. С обвинениями в убийстве сам историк согласен и, по словам адвоката, полностью раскаивается. Под стражей он приступил к написанию книги, посвященной отношениям с Ещенко.

Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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