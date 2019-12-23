Минск, , 18:16 — REGNUM Белорусская компания Wargaming, широко известная по своей игре World of Tanks, провела в Минске корпоративную вечеринку, обслуживал которую глава украинской нацистской партии «Голос» Святослав Вакарчук, сообщает 23 декабря украинский политик, экс-министр юстиции Елена Лукаш в своём Telegram-канале.

По некоторым данным, гонорар бандеровского «певца ртом» и по совместительству нациста Вакарчука составил 100 тыс. евро.

При этом Вакарчук просил полностью запретить фото‑ и видеосъёмку своего выступления на этом корпоративе. Тем не менее фото и видео просочились в Сеть.

Какую часть своего гонорара Святослав Вакарчук перечислит карателям, воюющим против народа Донбасса, пока неизвестно.

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