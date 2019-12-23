Москва, , 18:14 — REGNUM В «Единой России» просят губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональную прокуратуру приостановить вырубку деревьев на Аллее славы героев 1812 года в поселке Ильинское. Об этом сообщил замсекретаря Генерального совета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Я переговорил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который пообещал лично разобраться в случившемся. Если изложенное в сообщении соответствует действительности, то, безусловно, эта вырубка должна быть приостановлена. Кроме этого, должностные лица должны понести за это ответственность», — сказал Александр Хинштейн.

Он добавил, что любая вырубка деревьев должна иметь юридические основания.

«Мы также попросили проверить законность вырубки прокуратуру Московской области, поскольку любая порубка должна иметь юридические основания — выдается порубочный билет. Тем более, если речь идет о вековых деревьях, которым более 200 лет», — отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

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