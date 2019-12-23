Рига, , 17:57 — REGNUM Государственная полиция сообщила, что начиная с сегодняшнего дня и до 2-го января включительно на дорогах Латвии с целью обеспечить большую безопасность движения в праздничные дни будут проходить массовые проверки водителей, пишет 23 декабря портал press.lv.

Прежде всего полиция будет контролировать и выявлять тех, кто решил сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пристальное внимание уделят ремням безопасности и использованию детских кресел, в случаях предусмотренных законом. Также подвергнется проверке наличие технического осмотра у автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иваново обновят перечень мест и объектов массового скопления людей