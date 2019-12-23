Иваново, , 17:46 — REGNUM Перечень мест и объектов массового пребывания людей в Иваново будет пересмотрен. Об этом говорилось 23 декабря на заседании областной антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе правительства региона. Темой стала подготовка к празднованию Нового года и Рождества.

Мэр Иваново Владимир Шарыпов в частности сообщил, что в городе системами видеонаблюдения и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях оснащены 20 объектов. Также на территории областного центра установлено четыре «интеллектуальные» видеокамеры, которые реагируют на резкие звуки и объекты в зоне видимости.

В то же время глава Иваново отметил необходимость обновления перечня мест и объектов массового скопления людей. Губернатор Станислав Воскресенский поручил полностью пересмотреть документ и принять новый, соответствующий всем современным требованиям.

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