Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Энтузиасты создали модификацию, которая заменяет лица персонажей игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» на актёров, исполнивших главные роли в недавнем сериале от Netflix. Об этом 23 декабря сообщает портал PCGamesN.

https://twitter.com/PCGamesN/status/1209055546977841152

Мод позволяет геймерам сделать Геральта из игры похожим на Генри Кавилла, который сыграл этого персонажа в сериале. Помимо этого, модификация делает Йеннифер похожей на актрису Аню Чалотру.

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Проект был неоднозначно оценён зрителями и критиками.

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