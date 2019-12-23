Вильнюс, , 17:42 — REGNUM По данным литовского национального центра общественного здоровья при минздраве Литвы, за прошлую неделю, с 16 по 22 декабря, число заболеваний гриппом и простудными заболеваниями в целом по стране составляло 56,9 случаев на 10 тыс. человек, что существенно ниже порога, после которого объявляется эпидемия (в Литве эпидемия объявляется при отметке 100 заболеваний на 10 тыс. человек), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 декабря.

При этом на позапрошлой неделе этот показатель был выше нынешнего — 61 случай на 10 тыс. жителей. Уменьшение вызвано снижением простудных заболеваний, а число заболевших гриппом, утверждают специалисты, несколько подросло: если на вторую неделю декабря грипп был диагностирован у 103 пациентов, то на прошлой неделе — уже у 152 жителей.

На вторую неделю декабря, с 9 по 15 декабря, в больницы из-за гриппа было госпитализировано 19 человек, из них 10 детей и одна беременная женщина.