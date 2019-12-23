Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM На некоторых кладбищах на севере Свердловской области после реформы обращения с ТКО перестали вывозить мусор. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По словам депутата заксобрания, главы комитета по охране окружающей среды Сергея Никонова, часть кладбищ не стала заключать договоры с мусорными операторами. В некоторых местах соглашение заключили, но мусор так и не вывозится — в частности, в Кушве (региональный оператор «Рифей»).

»Кладбища просто превратились в свалки», — констатировал Никонов на совещании с регоператорами.

Некоторые кладбища стали вывозить мусор за свой счёт — многим из них невыгодно заключать договоры с мусорными операторами, признал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский полпред президента Николай Цуканов раскритиковал проведение реформы обращения с ТКО в Свердловской области. По словам чиновника, люди до сих пор мало информированы о проводимой реформе.

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