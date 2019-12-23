Белгород, , 17:38 — REGNUM Пандомат с автоматической сортировкой материала установили в Белгороде. Умный контейнер может принять 250 алюминиевых банок и 300 пластиковых бутылок. Он разделяет мусор, считывая штрих-код на таре, сообщили 23 декабря в пресс-службе правительства региона.

Устройство питают солнечные батареи. Подобный пандомат — единственный в городе, все остальные собирают тару в общий контейнер. Ещё один вендинговый аппарат в тестовом режиме начал работу в сетевом магазине розничной торговли — планируется, что за сданную тару устройство будет выдавать купон на скидку при покупках в магазинах данной торговой сети.

Средства, вырученные от продажи вторсырья, идут в благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака». Адресную помощь уже оказали семи детям.