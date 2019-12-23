Вильнюс, , 17:35 — REGNUM Ближайшие три дня, с 24 по 26 декабря, в Литве в связи с рождественскими праздниками не будут работать торговые центры, практически все магазины, не будут осуществляться банковские переводы и иные услуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Рождество не будет работать ни один торговый центр, а в сочельник сокращено время работ продуктовых сетей Iki, Rimi, «Maxima, Lidl и Norfa.

31 декабря эти торговые сети также будут работать в сокращённом режиме. 1 января 2020 года в Литве также выходной, однако со 2 января начинаются обычные будни.